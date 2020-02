Hechingen Tausende Zuschauer beim Kinderringumzug

Hahn blickt in die Reihen der Kinder, die von den Süßigkeiten am Ratstisch nehmen: Die Fasnet habe in Hechingen eine "ganz rosige Zukunft", denn an Nachwuchs mangelt es wahrlich nicht. Wie Sascha Götting, Vorsitzender der Zoller-Hexen auf Nachfrage sagt, habe die Zunft gut 80 Mitglieder, die jünger als 18 Jahre sind. Insgesamt gibt es derzeit 450 Zoller-Hexen. Hahn lobt die "ganz tolle Organisation" des Kinderringtreffens, das zufällig mit den Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen der Zunft zusammenfällt. Hahn über die Fasnet in Hechingen: "Ohne die Zoller-Hexen würde schon etwas gehen, aber nicht in diesem Ausmaß."

Das Ausmaß des Ringtreffens war gigantisch: Tausende Besucher haben sich das närrische Spektakel nicht entgehen lassen wollen. Versammelt haben sich die Narren auf dem Schlossplatz, von dem sie zum Marktplatz und von dort zum Museum gezogen sind. Dort haben sich die Formationen aufgelöst, in der Halle wird den zahlreichen kleinen Besuchern ein Programm geboten, unter anderem mit Kindershowtänzen, Kinderdisco und Schminken.