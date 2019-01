Hechingen Täter, Helfer oder einfach Trittbrettfahrer?

Biographischer Ansatz soll NS-Täterforschung voranbringen

Die von dem Sozialwissenschaftler Wolfgang Proske herausgegebene Reihe will mit biografischem Ansatz die NS-Täterforschung in Baden-Württemberg quellengestützt und faktenbasiert voranbringen. Der jüngste Band mit dem Titel "NS-Belastete aus dem Süden des heutigen Baden-Württemberg" geht mehreren Biografien nach, die im Neckarraum und auf der Zollernalb ihren Schwerpunkt haben.

Rolf Vogt stellt in dem Band den praktischen Arzt Theodor Johannsen vor, der bis 1937 als Kreisleiter der NSDAP in Hechingen amtierte. Theodor Johannsen war 1931 Gründungsmitglied der NSDAP in Hechingen und wurde sofort treibende Kraft der neuen Ortsgruppe. Die Kommunisten schmähten ihn als Nazihannes, sein Wartezimmer in der Heiligkreuzstraße war das erste Parteilokal.