Hechingen Südwestbank macht in Hechingen zu

He chingen. Die Entscheidung zur Schließung hat offenkundig nichts mit speziell Hechinger Entwicklungen zu tun, denn nach allgemein zugänglichen Informationen wird die Südwestbank in den nächsten Monaten eine ganze Reihe von Niederlassungen schließen, unter anderem in Biberach, Ochsenhausen und Bad Saulgau. Geplant sei, die Zahl der Mitarbeiter von 600 auf 350 zu reduzieren. Dies steht wohl im Zusammenhang mit der Übernahme der Südwestbank durch die österreichische Bank Bawag. die wohl eine Expansion nach Deutschland plant.

Von der Südwestbank in Stuttgart war auf Nachfrage unserer Zeitung wenig Konkretes zu erfahren. Die Bankenwelt stehe vor großen Veränderungen, höhere Effizienz, Produktivität und Geschwindigkeit der Prozesse durch Digitalisierung seien erforderlich. Kunden würde ihre Transaktionen mit Banken vermehrt per Internet abwickeln, daran passe man sich mit dem Abbau von Filialen an. Und was passiert mit den Mitarbeitern, die künftig nicht mehr gebraucht werden? "Zur Ausrichtung der Organisation auf die zukünftigen Herausforderungen haben wir zusätzlich zur geplanten Anpassung des Filialnetzes einen transparenten Sozialplan abgeschlossen. Damit geht in bestimmten Geschäftsbereichen auch eine Reduktion der Mitarbeiterzahl einher", so die Antwort der Bank.