Hechingen Südafrika geht direkt unter die Haut

Hechingen. Voller Saal, gespannte Gäste, und mit Afrika ein Thema, "das mir bekanntlich sehr am Herzen liegt", so Buchhändlerin Terese Welte, die sichtlich überwältigt war vom Erfolg dieses Abends. Aber sie hatte wohl angesichts ihrer tollen Gäste auch geahnt, dass der Zustrom groß sein könnte und statt ihrem Buchladen die Villa Eugenia als Veranstaltungsort gewählt. Aber auch in der Villa saßen die Zuhörer bis in den Gang. Und waren trotzdem glücklich über den tollen Abend, der unter die Haut ging.

"Mandelas Traum" ist der Titel des Buchs, das die deutsche Journalistin Leonie March, die seit Jahren in Südafrika lebt, an diesem Abend vorstellte. Eine Reisereportage die ein Land schildert, das nach dem Ende der Apartheid sich zur "Regenbogennation" entwickeln soll, wie das Nelson Mandela einst formuliert hat.

Zumindest gleichwertig an diesem Abend aber waren die Sängerin Tabilé und ihr Gitarrist Steve Bimamisa, die weitaus mehr waren als die klassische "Umrahmung" einer solchen Veranstaltung. Die seit drei Jahren in Stuttgart lebende und im Township Soweto in Südafrika aufgewachsene Sängerin strahlte als Person auf der Bühne genau das aus, wovon auch das Buch handelt: Die unglaubliche Kraft, Lebendigkeit, Energie und auch Grazie, die jene Einwohner des Landes kennzeichnet, für die die Bezeichnung "Farbige" mittlerweile längst als Auszeichnung verstanden werden kann.