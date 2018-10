Hechingen Stimmungshits und Schlagerkracher

Hechingen. Die Bayerischen Wochen in der "Domäne" starten am Mittwoch, 10. Oktober. Dann spielt, wie auch am Donnerstag, 11. Oktober, das "Duo Sonnenklar" von 18 bis 21 Uhr. Ob Festzelt, Gala-Diner, Kreuzfahrtschiff oder bei den Bayerischen Wochen: Elmar & Gerry begeistern seit Jahren ihr Publikum. Das Duo ist immer ein heißer Tipp für grandiose Unterhaltung.