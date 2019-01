Hechingen Stimmen und Mandolinen sind zu hören

"Perspectives" nennt Alon Sariel sein Soloprogramm für Mandoline am Freitag, 10. Mai. Es führt durch vier Jahrhunderte Musik, von Johann Sebastian Bach bis Yasuo Kuwahara. Die Mandoline ist hier als virtuoses Soloinstrument zu hören.

Auch keltische Musik aus Frankreich steht im Terminkalender

Am Sonntag, 12. Mai, bringen Claire Leyzour (Violine) und Guillaume Blain (Gitarre und Gesang) keltische Musik aus der Bretagne in die Villa. Die beiden konzertieren seit 1995 zusammen und sind im keltischen Teil Frankreichs etabliert. Sie kommen aus dem Muscadet-Weinanbaugebiet bei Nantes und interpretieren die Musik des Pays Nantais authentisch.

Das letzte Konzert vor der Sommerpause ist am Freitag, 28. Juni. Es steht unter dem Motto "Amor e guerra", und es spielen die Solisten Professor Jan van Elsacker (Tenor) und Thomas Boysen (Laute und Theorbe) Lautenlieder aus dem elisabethanischen England und Musik des italienischen Frühbarocks.

Beginn der Konzerte in der Villa ist jeweils um 20 Uhr, Karten gibt es an der Abendkasse sowie im Vorverkauf bei der Apotheke Spranger in Hechingen.