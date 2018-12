Hechingen "Stille Nacht" ist auch mal turbulent

Hechingen. Die Theater- und Musicalschmiede der Konzertdirektion Landgraf aus Titisee-Neustadt hat dieses klingende Denkmal gesetzt, und das Publikum in der Stadthalle war davon am Donnerstag ergriffen. Das Weihnachtslied ist immerhin in über 300 Sprachen und Dialekte übersetzten worden, es wurde zum Unesco Kulturerbe erhoben, und im Ersten Weltkrieg soll es zumindest für eine kurze Zeit zur Verbrüderungen zwischen den Feinden geführt haben, als es auf beiden Seiten der Front gesungen wurde.

Entstanden ist es in einer Zeit voller Not und Krisen nach den Napoleonischen Kriegen im Jahre 1818 im Salzburger Land nahe der deutschen Grenze. Joseph Mohr war dort Hilfspfarrer, Franz Xaver Gruber Dorflehrer. Der schrieb die Melodie, Mohr den Text. Im Musical fällt ihm auch der Anfang der Liedmelodie ein.

Zunächst läuft es schlecht für das Lied. Der Mohr feindlich gesinnte "Hochwürden" Noestler will die Aufführung zu Weihnachten verhindern, weil er keine "Weibsbilder" singen lassen will.