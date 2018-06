Hechingen Stiftskirche: Turmspitze ist wieder sichtbar

Hechingen - Am Stiftskirchturm waren am Freitag die Gerüstbauer am Werk. Allerdings demontierten sie nur zwei Etagen, und bauten Gerüstteile um, die den Steinmetzen im Weg waren. Erst in der Sommerferienzeit geht es dann in großen Schritten weiter. Dann sollen die Hüllen bis auf die Höhe der Dachrinne fallen.