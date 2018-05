Hechingen Stetten steht ganz im Zeichen des Fußballs

Der TSV vollbrachte dabei eine organisatorische Meisterleistung. Besucher aus einem Umkreis von rund 500 Kilometern waren nämlich unter die Zollerburg angereist. Ihre Quartiere bezogen sie dabei in einer Zeltstadt am Wasserhochbehälter, in einem Wohnwagendorf bei der Turn- und Festhalle sowie in Privatquartieren und Gasthöfen.

Unter dem Motto "Statt Mauern Brücken bauen" wurden viele alte Freundschaften erneuert und neue Freundschaften geknüpft.

Eröffnet wurde das Fest am Freitagabend mit einem Altherren-Freundschaftsspiel zwischen einer Auswahl von teilnehmen Vereinen und den Alt-Herren aus Stetten bei Meersburg. Danach wurden die Feierlichkeiten im Zelt beim Sportplatz mit "Endlich unterm Zoller Teil 1" mit DJ Schlex und DJ Vasili fortgesetzt.