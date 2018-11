Der Hechinger Sternlesmarkt auf dem Marktplatz startet am heutigen Freitag um 18 Uhr. Dort gibt es wieder einige dekorative Hütten und weihnachtlich geschmückte Pavillons. Der Sternlesmarkt ist bekannt für sein besonderes und nicht alltägliches Angebot. Die Auswahl reicht von Bio- und Fairtrade-Produkten über selbst hergestellte Marmeladen und viele weitere Leckereien aus der Umgebung, über selbst Gestricktes und selbst gebastelte Weihnachtsgeschenke, bis hin zu Schmuck und Kerzen. Zudem wird es ein abwechslungsreiches Programm geben sowie eine Krippe. Der Sternlesmarkt ist am Freitag von 18 bis 21 Uhr geöffnet, des Weiteren am Samstag, 1. Dezember, von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag, 2. Dezember, von 11 bis 18 Uhr. Foto: Maute