Hechingen Stereophone Klänge von der Empore

"Hatta-Kch’huul-hammh ff" und "Binn-smörje-fööt-säht", so und ähnlich hörte sich der Vortrag "Was sagst Du??? – eine Skizze aus Babbel" von der Trossinger Hochschullehrerin Abbie Conant an. Die Mimik und Gestik beim Halten und Zeigen der Posaune hinzugenommen ließ aber deutlich werden, dass es sich hier um eine Vorlesung im Fach Instrumentenkunde handelte.

Das und manch anderes lockerte die Stimmung auf, wozu auch der Auftritt eines Gesangsduos zählte, das unbekümmerte Leichtigkeit vermittelte, so in der Manier von "On Broadway".