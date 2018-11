Hechingen Steine zum Stapeln und mehr

Rangendingen. Kinder haben einen großen Bewegungsdrang, sie müssen aber sitzen bleiben – gerade in der Schule, teilweise auch im Kindergarten. Das beobachtete Stephan Schenk aus Rangendingen, der während seines Produktdesign-Studiums – mit Spezialisierung auf den Bildungssektor – immer wieder Grundschulen und Kindergärten besuchte. Er fragte sich, wie man Bewegung ohne viel Aufwand in den Bildungsalltag einbinden könnte. So entstand die Idee für den "Stapelstein".

Man kann darauf sitzen oder das Balancieren üben

Mittlerweile hat sich Schenk mit dem Stapelstein selbstständig gemacht. 2016 wurde das dazugehörige Unternehmen "joboo" gegründet, auch Schenks Freundin Hannah König ist mit im Boot. Und der "Stein" kann eine ganze Menge. Die einfachste Variante: Man kann darauf sitzen. Je nach Körpergroße können die Steine entsprechend hoch gestapelt werden. Wenn man die Stapelsteine wiederum anders herum ineinander legt, entsteht ein sogenannter "Wackelstein" und die Kinder können balancieren üben. Auch können sich Kinder mit dem Stapelstein eigene Spiele ausdenken und zum Beispiel Zählen üben. So wolle man mithilfe des Stapelsteins Bewegung mit Lernen verbinden, erklärt Schenk.