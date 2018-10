Hechingen Steffen Renner neu an Spitze des Jugendvereins

Ortsvorsteher Hannes Reis sprach dem Verein den Dank für die offenen Jugendarbeit in Stetten aus, ebenso für das Weiterführen der bereits etablierten Feste und Veranstaltungen. Das zur Verfügung stehende Vereinsbudget der Stadt von 2018 stehe noch zur freien Verfügung. Es ist geplant, damit eine Absperrung für den Vereinsparkplatz zu schaffen, um fremdparkende Autos, die zu schwer sind für diesen Parkplatz, zukünftig fern zu halten. Außerdem soll die Eingangstüre am Jugendhaus repariert werden. Ortsvorsteher Hannes Reis stellte die Frage, ob der Jugendverein wieder Leute zum Fackel tragen am Volkstrauertag zur Verfügung stellen kann. Am 27. Oktober um 14 Uhr wird die Preisverleihung für den Preis "Unser Dorf hat Zukunft" in Ludwigsburg stattfinden, und dabei sollte nach Meinung des Ortsvorstehers auch der Jugendverein vertreten sein.