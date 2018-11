Hechingen Statt Tiefgarage 14 oberirdische Parkplätze

Es ist ein mit "C" bezeichneter Plan, den Hahn vorlegt. Ausgearbeitet wurde er vom renommierten Büro Senner aus Überlingen. Plan C verzichtet auf den Bau einer Tiefgarage unter dem Platz. Stattdessen sollen an der Gebäudezeile mit dem Gfrörer-Haus (oben im Plan) 14 oberirdische Parkplätze sein. Auch derzeit befinden sich dort Parkplätze. 14 weitere Parkplätze würden am entgegengesetzten Ende des Platzes unter Baumreihen gebaut. Dort läge im Falle eines Tiefgaragenbaus die Einfahrt zu dem Bauwerk.

Weitere Parkplätze für motorisierte Oberstadt-Besucher könnten auf dem First-Gelände entstehen. Bekanntlich gibt es Investoren, die dort am Bau von Geschäfts- und Hotelgebäuden mit Tiefgaragen interessiert sind. Würde die Stadt hier Parkplätze für eine öffentliche Nutzung kaufen, lägen die Kosten bei etwa 30.000 Euro pro Platz. In der Obertorplatz-Tiefgarage wäre der Preis pro Platz doppelt so hoch. Zuschüsse sind hier bereits einbezogen.

Neben diesem Kostenargumenten führt der Bürgermeister weitere Argumente für seinen Vorschlag auf.

- Einbußen für die Geschäfte: Eine Umfrage unter Oberstadt-Geschäftsleuten ergab, dass viele die zu erwartende Flaute während der mehrjährigen Tiefgaragen-Bauzeit als existenzbedrohend sehen.

- Stellplatzreserven: Eine auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgelegte Überprüfung zeigt, dass selbst zu Zeiten des Mittwochmarkts in der Oberstadt noch viele freie Parkplätze zur Verfügung stehen. Allerdings halt eher beim Neuen Schloß oder auf dem Münz-Parkdeck.

- Notwendigkeit: Die Tiefgaragenpläne waren kein Ergebnis des Kleinstadtleben-Prozesses, stattdessen stehen sie im Zusammenhang mit den großspurigen Handelszentrum-Plänen, die Bürgermeisterin Dorothea Bachmann gemeinsam mit Investor Udo Schäfer entwickelte. Diese Pläne haben sich als substanzlose Utopie erwiesen. Der Tiefgarage fehlt so die Begründung.

Nicht von Hahn genannt: Nur beim Verzicht auf die Tiefgarage können wieder große Bäume auf dem Obertorplatz stehen.