Hechingen Starzelpark ist manchen Einwohnern "zu ungepflegt"

Hechingen - »Isch des au bio?« fordern Schwaben, wenn sie in Berlin leben. Aber einige Schwaben, die in Hechingen leben, denen ist der Starzelpark in der Unterstadt viel zu viel »bio«. Frank Balbach, Gemeinderat der Freien Wähler, trug am Mittwoch in der Ratssitzung vor, was an Klagen an in herangetragen wurde. Im sogenannten Starzelpark an der Schützenbrücke wachse das Gras hemmungslos, und auch die Gehölze wucherten in unkontrolliertem Wildwuchs vor sich hin. Ähnliche Klagen sind schon wiederholt beim Betriebshof eingegangen.