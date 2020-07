Hechingen Start-Up will Camping nachhaltig machen

Schäffer und Biesinger von Valleys & Hills mit Leitspruch "Enjoying nature consciously" (übersetzt: Die Natur bewusst genießen") sind am liebsten mit ihrem selbst ausgebauten Camper Van unterwegs. "Auf unseren Reisen haben wir festgestellt, dass viele Camping-Produkte wenig nachhaltig sind und der Natur durch ihre Herstellung, Transportwege oder Materialien schaden", erklärt das junge Paar. "Wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, denken wir an drei Bereiche: ökologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Es geht für uns darum, alle drei Faktoren in Einklang zu bringen."

Entwickelt wurden nun Produkte, deren Nutzungsdauer im Vergleich zu herkömmlichen Produkten höher ist. Am Anfang werden fünf verschiedene Camping-Decken aus 100 Prozent Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau angeboten. Sprich die Picknick-Decke "Castanea", Lagerfeuer-Decke "Salix", Sommernachts-Decke "Tilia", Tages-Decke "Pinea" und das Strandtuch "Ribes"

Stoffe sind GOTS und teilweise sogar IVN BEST zertifiziert

Die Stoffe dafür kommen von einer Weberei aus Bempflingen, die ihre Produktion in Deutschland und Tschechien hat. Die Druckerei, mit der für die Muster zusammenarbeitet wurde, befindet sich in Meßstetten und die Näherei ist in Bisingen-Zimmern beheimatet. Die Stoffe sind alle GOTS-zertifiziert und die meisten sogar IVN BEST. Diese beide Siegel gelten nach eigenen Angaben als die strengsten der Branche.

"Uns geht es nicht darum, kurzfristig hohe Gewinne zu erwirtschaften", betonen Schäffer und Biesinger, die nach mehreren Auslandsaufenthalten für zweieinhalb Jahre in Stuttgart studierten und arbeiteten, bevor es sie im September 2018 zurück nach Hechingen gezogen sind.