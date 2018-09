Hechingen Start frei für die Altstadt-Archäologen

Hechingen. Der Laie kann an der Grabungsstelle nicht erkennen, was dort gefunden wurde. Der größere Teil liegt wohl auch noch verborgen. Doch laut Landesdenkmalamt ist davon auszugehen, "dass die Keller mit Ausnahme des Gewölbes noch weitgehend erhalten sind", so eine Sprecherin. Auch Fundamentreste seien vorhanden – sowohl in der Raben- als auch in der Kaufhausstraße.

Nun haben weitere archäologische Grabungen begonnen. "Grundsätzlich wird dabei so vorgegangen, dass bis auf den anstehenden Boden gegraben wird, dass keine älteren Strukturen unter den modernen Auffüllungen übersehen werden", so die Auskunft des Denkmalamtes dazu. Moderne Oberflächen würden dabei maschinell entfernt, um so die kulturgeschichtlich relevanten Bereiche zu erfassen.

Bebauungsstrukturen sind Reste einer mittelalterlichen Siedlung