Hechingen Stammtisch spendet 2600 Euro

So konnte im Dezember des vergangenen Jahres ein Betrag von 2 000 Euro an die Firma TinkerBell GmbH aus Bisingen überreicht werden. Das Geld kommt insbesondere zwei bedürftigen Familien zugute, die gesundheitlich und finanziell in Not geraten waren. Ebenfalls im Dezember überreichte Stammtischmitglied Wolfgang Dehn zusammen mit den beiden Betreiberinnen der Gaststätte Fecker, Petra Gantenden-Mayer und Sandra Hirrlinger, einen Betrag von 600 Euro an den Hechinger Stadtpfarrer Herbert Wirth. Das Gasthaus Fecker beteiligte sich hier mit einem Betrag von 200 Euro an der Spende. Das Geld wird dazu verwendet, einem jungen Mädchen aus Hechingen den Klavierunterricht zu ermöglichen.

Schon kurz nach der Inbetriebnahme des "Krugschränkles" im Fecker im Jahr 2017 waren alle Fächer vermietet und laut Kassenwart Thorsten Spörl gibt es bereits eine lange Warteliste. Durch das Krugschränkle ist die Stadt Hechingen und auch das Fecker um eine Attraktion reicher, und neben dem geselligen Beisammensein am Stammtisch ist der Stammtisch stolz darauf, noch etwas zum Allgemeinwohl beitragen zu können.