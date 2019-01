Hechingen Stadtrat "macht wirklich viel Spaß"

Bürgermeister Philipp Hahn ging in seiner Rede auf die Funktion des Gemeinderats ein. Hahn ist zwar CDU-Mitglied, er betonte aber, dass er in seiner Funktion als Bürgermeister überparteilich arbeite und keine Fraktion bevorzuge. Generell sei der Gemeinderat kein Gremium für politische Debatten, sondern hier würden konkrete Fragestellungen für die Stadt entschieden. So entscheide der Gemeinderat, wie viel Geld für bestimmte Projekte ausgegeben werde, an wen ein städtisches Grundstück verkauft werde, was gebaut werde und was nicht. Er als Bürgermeister und die Verwaltung würden diese Entscheidungen dann umsetzen. Die zweite wichtige Funktion des Gemeinderats sei die Kontrolle der Verwaltung. Gegebenenfalls dürften Räte sogar Akten einsehen, wenn sie Verwaltungsaussagen misstrauen.