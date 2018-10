Der Bruchbuden-Schuppen der Hechinger Stadtmühle ist weiter für Überraschungen gut. Obwohl das Verwaltungsgericht Sigmaringen vergangene Woche entschieden hat, dass die Stadt auf Kosten des Eigentümers wegen Einsturzgefahr das fadenscheinige Bauwerk abreißen darf, hat dieser unverdrossen weitersaniert und dicke Balken einziehen lassen. Die öffentlichen Parkplätze nutzt er weiterhin als Bauschuttlager. Dass Dachbalken sichtbar morsch und eine weitere Mauer brüchig wirken, beeindrucken ihn nicht. Was hat der Eigentümer vor? Ein Telefonat gab nun darüber Aufschluss. Das Haus stehe durch die Balken nun wieder statisch einwandfrei da. Er werde die Entscheidung des Sigmaringer Gerichts vor dem Landesverwaltungsgericht in Mannheim anfechten. Die Stadt Hechingen berichtete auf Nachfrage unserer Zeitung, dass von einer solchen Klage nichts bekannt sei und dass man davon ausgehe, dass diese auch keine aufschiebende Wirkung für einen Abriss hätte. Es bleibt also weiterhin spannend an Hechingens schlimmster Bruchbude. Foto: Stopper