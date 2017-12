Hechingen Stadtmühle: Philipp Hahn macht Druck

Die Parkplätze, die an ein Nebengebäude der Mühle grenzen, sind seit Jahren blockiert und durch Bauzäune abgesperrt. Mittlerweile sind Gebäudemauern eingestürzt – auf diese von unserer Zeitung kürzlich zum wiederholten Mal aufgegriffene Misere bei der Stadtmühle hat Gemeinderat Lutz Beck in der Bauausschuss-Sitzung am Mittwoch in der Sitzung des Hechinger Bauausschusses nun wütend Bezug genommen.

Seine Frage: Warum bleibt die Stadtverwaltung da untätig? Die Parkplätze habe die Stadt für viel Geld angelegt. Und wenn man so einfach städtisches Gelände requirieren könne, wisse er schon, wo er demnächst das Lager für seine Firma einrichte, kündigte er ironisch an.

Stadtbaumeisterin Helga Monauni verwies darauf, dass natürlich auch in der Stadtverwaltung intensiv Schwarzwälder Bote gelesen werde. Philipp Hahn, der Erste Beigeordnete der Stadt, habe den entsprechenden Artikel zum Anlass genommen, seine zuständigen Mitarbeiter im Rathaus aufzufordern, hier im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten intensiv tätig zu werden. "Das Thema ist bei uns bekannt, die derzeitige Situation gefällt uns auch überhaupt nicht, und wir werden tun, was möglich ist", versprach die Stadtbaumeisterin.