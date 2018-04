Hechingen Stadt steht Baustellen-Sommer ins Haus

Kosten und Planung für dieses Projekt sind Sache des Landkreises, aber für die Stadt Hechingen bietet sich in diesem Zusammenhang die Chance, die Vorfahrtsregelung an der Volmakurve neu zu ordnen. Im Bauausschuss am Mittwoch waren sich die Räte einig, dass in Zukunft tatsächlich Autos von der Weilheimer Straße die in Richtung Unterstadt fahren (und umgekehrt) Vorfahrt haben sollen (wir berichteten). Begründet wurde dies damit, dass die Neugestaltung des Obertorplatzes ja auch eine Verkehrsberuhigung mit sich bringen soll, da mache es Sinn, Durchgangsverkehr eher in Richtung Unterstadt zu lenken. Allerdings wird bis zu einer Umsetzung dieser Entscheidung noch einige Zeit vergehen, denn die Räte wollen in Ruhe überlegen, wie die geänderte Vorfahrt durch eine Umgestaltung der Kreuzung optisch sichtbar gemacht werden soll. So werden die Bautrupps des Landratsamts wohl zunächst mal vor der Volma-Kurve halt machen. Denn wenn die Vorfahrt an dieser Stelle geändert wird, müsste auf jeden Fall in diesem Bereich die Straßenführung umgestaltet werden. Bis hier mit dem Hechinger Gemeinderat eine gemeinsame Lösung gefunden ist, werden die Bauarbeiten an dieser Stelle wohl aufgeschoben.

Auch so ist Programm umfangreich. Noch vor den Sommerferien soll begonnen werden, auf der gesamten Strecke vom Europakreisel bis zur Neustraße hoch die Gehwege zu sanieren. Dafür wird die Straße halbseitig gesperrt. Die Umleitung in Richtung Oberstadt führt dann über die Bahnhofstraße und Stettener Halde den Highway hoch.

Pünktlich mit dem Sommerferienbeginn wird dann die Straße zwischen Europakreisel und Hospitalstraßeneinmündung saniert. Das heißt Vollsperrung, der Verkehr wird in Richtung Bahnhofstraße über Fred West-Straße und Ermelesstraße um den Europakreisel herumgeführt Der Belag wird komplett erneuert. Die Bushaltestellen sollen barrierefrei gemacht werden. Das Landratsamt will durch Pflaster die Verkehrsfläche im Europakreisel verkleinern, die Stadt Hechingen hat aber schon signalisiert, dass man darüber noch mal gern verhandeln würde.