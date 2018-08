Hechingen Stadt rüstet Laternen auf LED-Lampen um

Jetzt wurde ein weiteres Projekt abgeschlossen, das durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes gefördert wurde. Von den Kosten in Höhe von 417.000 Euro übernimmt der Bund rund 375.000 Euro. Die Stadt muss nun noch 42.000 Euro drauflegen. Von den 611 neuen LED-Leuchten stehen 381 in der Kernstadt und 230 in den Stadtteilen Schlatt, Sickingen, Stein und Stetten.

Gespart werden gegenüber den herkömmlichen Quecksilberdampflampen rund 75 Prozent an Stromkosten. Die Leuchten, die mit einer Leistung von 30 bis 35 Watt betrieben werden, sind zudem langlebig und werden automatisch im Zeitraum zwischen 23 und 5 Uhr auf die halbe Leistung abgesenkt. Installiert werden sie von den Elektrikern des städtischen Betriebshofs.

Mit dem Abschluss des Projekts in Stetten sind nun 40 Prozent der rund 3600 Straßenlampen in Hechingen umgerüstet.