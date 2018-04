Hechingen Stadt ist jetzt offiziell schuldenfrei

Beispielsweise wurde im Bauausschuss der Auftrag zum Einbau eines zweiten Rettungswegs an der Realschule beschlossen. Hier wird kein Außengerüst angebracht, wie an anderen Schulen, sondern im weitläufigen Treppenhaus wird ein verglaster zweiter Treppenbereich eingefügt. Der Auftrag ging nun an die Firma HEWE aus Lahr, die dafür 290 360 Euro haben will.

Bauauschuss vergibt mehrere Aufträge

Weitere Aufträge, die der Bauausschuss am Mittwoch vergeben hat: Für 99 .545 Euro wird die Firma Zanger den Parkplatz an der Stillfriedstraße pflastern, die Haigerlocher Firma Schneider baut für 297 000 die zu sanierenden Straßen "Im Weiher" und "Banater Weg".

Auch im Betriebsausschuss des Hechinger Gemeinderats standen teure Projekte zur Entscheidung an. So erhielt die Haigerlocher Firma Schneider den Auftrag, für 274 .172 Euro zur Weiher-Wohngebietssanierung die Kanalbauarbeiten zu übernehmen. Der Bau eines Retentionsbodenfilters in Boll, der bei Regengüssen den Kanal entlastet und Schmutzwasser säubert, wird die Firma Stotz für 356 505 Euro bauen, die Sanierung des Sickinger Wasserturms wird für 109 .152 Euro die Firma Orth und Schöpflin aus Waldshut übernehmen.

Der Auftrag zur Verlegung von Gas- und Wasserleitungen sowie Leerrohren für Glasfaserkabel ging für 127 493 Euro an die Rangendinger Firma Dehner und Dieringer, die in die gleiche Leistung in Bechtoldsweiler in der Straße Unter Dornäcker für 90 173 Euro übernimmt und für 84 .866 in der Gartenstraße/Rosenstraße in Stein.