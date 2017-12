Hechingen Stadt Hechingen hat genügend Geld

Und diese Ausgaben sind keineswegs nur für Hechinger Belange bestimmt. An den Landkreis sind fast 14 Millionen Euro zu überweisen, an den Finanzausgleich des Landes 12,5 Millionen Euro.

In Hechingen selbst sind die Großinvestitionen der vergangenen Jahre, wie Weiherstadion, Schloßberg-Mensa und Hallen-Freibad, weitgehend abgeschlossen. Trotzdem sind noch sechs Millionen Euro für Baumaßnahmen eingeplant, wobei die 1,7 Millionen Euro für die restlichen Arbeiten am Bad in diesem Jahr den größten Einzelposten bilden.

Größere Projekte sind auch der Kauf von Feuerwehr-Ausstattung (385 000 Euro), der Bau eines zweiten Rettungswegs an der Grundschule (480 000), der Anbau an die Realschule (850 000), Naturwissenschaftsräume am Gymnasium (260 000) und Bau von Glasfaser-Infrastruktur (160 000). Und viel Geld geht für den laufenden Betrieb der Stadtverwaltung weg, vor allem für die Bezahlung des Personals, das kräftig gewachsen ist auf 143 Beschäftigte. Im Vorjahr waren es noch 134. Das neue Personal wälzt allerdings nur zum geringen Teil Akten. Sie erbringen überwiegend direkt erfahrbare Dienstleistungen, wie die zusätzliche Vollzugsdienst-Stelle, sechs weitere Stellen für die Kinderbetreuung und vier für das Bad. Außerdem betont die Stadt, dass für das darauf folgende Jahr keine Stellenaufstockung mehr geplant ist.

Diese laufenden Ausgaben sind im Haushaltsplan unter der Rubrik Verwaltungshaushalt zusammengefasst, in die auch laufende Kosten für Gebäude und andere städtische Institutionen zählen. Der Verwaltungshaushalt umfasst 57 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt, also im Grund Investitionen im weitesten Sinn, umfasst etwa 19 Millionen Euro.

Die Gemeinderäte können nun über die Feiertage in Ruhe das Zahlenwerk durchforsten. In der Januarsitzung wird der Haushaltsplan im Gemeinderat besprochen, im Februar könnte er dann verabschiedet werden.