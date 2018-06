Hechingen Stadt ersteigert Hof-Apotheke

Hechingen. Für eine zentral am Marktplatz gelgene Problem-Immobilie zeichnet sich eine Lösung ab. Die Stadt Hechingen hat am Dienstag für 286 000 Euro in einer Zwangsversteigerung den Zuschlag für das Gebäude erhalten. Vor-Eigentümer war Nestor Piccinni, der das Haus nach dem ersten Brand 2012 gekauft hatte. Die Auseinandersetzung über Versicherungsfragen mit der Sparkassen-Versicherung hatte sich über die Jahre hingezogen und letztlich zu den Forderungen geführt, mit denen die Zwangsversteigerung begründet wurde. 2015 hatte es erneut in dem Gebäude gebrannt. Schöne Nachricht für die Stadt: Die daraus sich ergebende Versicherungssumme in Höhe von 50 000 Euro hat sie miterworben. Wie Bürgermeister Philipp Hahn nach der Zwangsversteigerung erklärte, will die Stadt nun mit den Eigentümer der daneben liegenden Grundstücke an der Marktstraße reden, die seit dem Brand 2012 Freiflächen sind. Eine Idee der Stadt wäre es, hier eventuell für die VHS umziehen zu lassen. Ob die Stadt selbst Bauherr wäre oder mit Investoren zusammenarbeiten würde, ist derzeit noch offen.