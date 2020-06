Hechingen Stadt bewirbt sich als Modellkommune für Klimamobil

Die Projektskizze, die bei der Bewerbung eingereicht werden muss, besteht aus den drei Bausteinen "Innenstadt", "Berufspendler" sowie "Innerstädtische Verbindungsachse und Tourismus". Ziele dieser Bausteine sind die Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt mit Reduzierung des fahrenden und ruhenden Individualverkehrs sowie die zielgenaue Einbindung des Bahnhofs und der wichtigen örtlichen Arbeitgeber in den Ökoverbund. Für eben jenen Ökoverbund soll die alte Verbindungsachse Herrenackerstraße-Staig-Marktplatz-Kirchplatz ausgebaut werden. Für den touristischen Verkehr Richtung Burg Hohenzollern gibt es bereits Projektskizzen, wie dieser mit alternativen Verkehrsmitteln an Hechingen angeschlossen werden kann. Die Rede ist hierbei von einer Schrägbahn beziehungsweise einem Elektrozügle hoch zur Burg. Burgverwalterin Anja Hoppe will dieses Vorhaben im Herbst dem Gemeinderat vorstellen.