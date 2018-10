Hechingen St. Luzen: Brückenbau geht in heiße Phase

Ganz anders auf der Baustelle 100 Meter weiter. Hier steht mittlerweile die Stahlbetonbrücke frei, die in den vergangenen Monaten direkt neben der alten Eisenbahnbrücke gebaut worden ist.

Das Besondere: Sie steht selbst auf einer Art Schienen. Noch am Montag wurde das Loch an dem Platz, an dem bislang die alte Brücke stand, mit Spezialbeton ausgegossen. Dieser härtet extrem schnell, so dass voraussichtlich am Dienstagmorgen in aller Frühe damit begonnen werden kann, die Brücke zu verschieben.

Dazu wird durch Hydraulikstempel die Brücke leicht angehoben – gar nicht so einfach bei 1200 Tonnen Gewicht – und dann fängt die Seitwärtsbewegung an. Wie das genau abläuft? Auch der Autor dieser Zeilen muss sich das erst mal anschauen, denn nach mehreren Gesprächen mit den Experten vor Ort ist das immer noch ein Rätsel geblieben.

Aber fast genauso unverständlich ist, dass bereits am Samstag auf der Strecke wieder Züge fahren sollen. Alle Achtung vor der modernen Bautechnik.