Hechingen St. Elisabeth erweitert das Pflegeheim

Ursache für den Neubau an der Gutleuthausstraße, der die Stiftung St. Elisabeth 2,3 Millionen Euro kosten wird, sei eine Gesetzesänderung im Pflegebereich, erklärte Heimleiter Martin Bummer auf Nachfrage unserer Zeitung. Und die bedeutet, dass vom 1. September nächsten Jahres an Pflegebedürftige nur noch in Einzelzimmern untergebracht sein dürfen. Das St. Elisabeth in Hechingen hat derzeit aber 25 Doppelzimmer.

"Und da wir die Zahl unserer Plätze, die derzeit bei 109 liegt, nicht verringern wollen, bleibt uns nur ein Anbau", erklärt Martin Bummer. Im neuen Anbau werden 15 neue Einzelzimmer geschaffen, durch den Umbau von Zimmern im bestehenden Heim werden elf Einzelzimmer entstehen.

Der Anbau wird kleiner werden als das Gebäude, das derzeit abgerissen wird. Das heißt, die Fläche vor dem Gebäude zur Bahnhofstraße hin wird größer. Was ist damit geplant? "Derzeit wissen wir das nicht", so Martin Bummer. Für eine Übergangszeit werde man dort eventuell Parkplätze anlegen. Längerfristig müsse man sehen, was sich ergebe.