Hechingen Spende für mehr Glücksmomente

Hechingen (roh). Am Anfang konnte niemand vorhersagen, welche Wünsche bei der Aktion "Glücksmomente" an das DRK herangetragen werden. Mittlerweile ist klar, es geht in der Regel um kleine scheinbar banale Dinge. "Es waren bisher immer Wünsche, über die sich gesunde vermutlich keine großen Gedanken machen würden", weiß DRK Kreisgeschäftsführer André Saliger.