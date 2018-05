Hechingen Soforthilfe für die Flutopfer

So wurde gemeinsam mit Kinder brauchen Frieden am Pfingstwochenende eine Soforthilfe-Aktion verabredet. Uta Düll wird Baumaterial beschaffen, mit dem der Wiederaufbau von Hütten der am härtesten getroffenen Familien unterstützt wird. Hier gebe es "bewährte Strukturen", da auch schon in der Vergangenheit Hütten für bedürftige Familien erbaut wurden.

Mit Geld aus Hechingen unterstützt wird auch ein Ernährungszentrum beim Krankenhaus, damit hier mehr Essen ausgeteilt werden können. Zudem sollen Bauern neues Saatgut erhalten. Hilfsgelder werden auch für die verstärkt benötigte medizinische Erstversorgung von Verletzten benötigt.

Mit einem weiteren Betrag soll die beschädigte Schule unterstützt werden, damit dort der Unterricht aufrechterhalten werden kann. Wer sich an der Aktion von Kinder brauchen Frieden beteiligen will, kann dies mit einer Spende auf das Konto DE69 6535 1260 0079 2340 34 bei der Sparkasse Zollernalb unter dem Stichwort "Ruanda-Aktion" tun. Informationen über die Hilfsorganisation gibt es im Internet unter der Adresse www. kinder-brauchen-frieden. de.

Wer den Verein auch mal persönlich kennenlernen will, hat dazu unter anderem am Samstag, 15. September, im Museum in Hechingen die Gelegenheit. Dann wird der Verein sein 25-jähriges Bestehen feiern.