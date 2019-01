Wie in jedem Jahr haben sich am letzten Tag des Jahres die Jogger und Nordic Walker der LG Steinlach-Zollern zum Silvesterlauf und -walk am Mössinger Freibadparkplatz. Mit nahezu 100 Nordic Walkern und Läufern aus dem Steinlachtal und der Raumschaft Hechingen, darunter viele Kinder, war die Veranstaltung wieder ein sportliches Event zum Jahresausklang. Läufer und Walker wählten die gleiche Richtung in den Firstwald, wo auf unterschiedlichen Strecken etwa eine Stunde verschieden schnell gejoggt und gewalkt wurde. Unterwegs wurden Neujahrswünsche und gute Vorsätze für das neue Jahr ausgetauscht. Im Ziel gab es Punsch, Tee und Hefekränze auf, die froh gelaunt und gerne zugriffen. Die Teilnehmer des Silvesterlaufs waren sich einig, dass auch im neuen Jahr nichts ohne ausreichende Bewegung in der Natur geht, denn Bewegung hält fit und kann Krankheiten vorbeugen. Foto: Privat