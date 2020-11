Hechingen Sichere Bank: Die Obertorplatz-Neugestaltung biegt auf die Zielgerade ein

W ie so oft bei größeren Bauprojekten: Lange wurde auf dem Obertorplatz im Erdreich gebuddelt und man fing schon an, ungeduldig zu werden. Jetzt aber geht es in großen Schritten voran. Die Holzbänke sind weitgehend montiert, die Holzdecks, die eher auf die Bedürfnisse jüngerer Platzbesucher hindesignt sind, ebenfalls. Was jetzt auch hübsch aussieht: Die Pflanzzonen sind mit schöner Gartenerde aufgefüllt. Fehlen eigentlich nur noch die Bäume, könnte man denken. Aber auch die stehen schon parat. Unten auf dem Firstgelände wurde ein Pflanzenlager eingerichtet. Und dann noch ein paar Lämpfchen montieren und allerlei Kleinigkeiten, dann ist der neu gestaltete Obertorplatz wohl wirklich noch vor dem Jahresende fertig. Fotos: Stopper