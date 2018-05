Hechingen Sich ein Bild von Hechingen machen

Es könnte also sein, dass sie mit ihren Schülern auf Plätzen und an interessanten Ecken in Hechingen auftauchen wird, um direkt vor Ort Eindrücke aufzunehmen. Sie werde dabei helfen, diesen Eindruck bildnerisch einzufangen. Am Ende werden die Arbeiten gemeinsam betrachtet und besprochen.

Neueinsteiger sind bei ihr ausdrücklich willkommen, denn Ava Smitmans mag es, Menschen etwas beizubringen, die bis dato wenig Erfahrung im künstlerischen Tun hatten. Gerade aus solchen Situationen lerne sie selbst immer wieder etwas.

Sie wolle ihren Schülern vor allem auch Freude und Selbstvertrauen beim Anfertigen von Bildern vermitteln, Freude am Erkennen überraschender Blickwinkel. Sie berichtet von einer Frau, der in der Schulzeit das künstlerische Gestalten geradezu verleidet wurde, weil ihr Lehrer ihre Arbeiten immer nur kritisierte. Jahre später habe sie dann aber doch einen Kurs belegt, sei dabei zunächst aber sehr gehemmt gewesen im Bemühen, nichts falsch zu machen. Sie habe versucht, ihr den Erfolgsdruck zu nehmen, erzählt Ava Smitmans, "dass es zunächst einmal darum geht, anzufangen, und der Rest entwickele sich". Und tatsächlich habe die Frau im Lauf der Zeit die Freude am Malen und Zeichnen entdeckt.

Für die Künstlerin ist die Stadt ein beliebtes Thema. Sie greift gern Orte auf, die sonst übersehen werden, und sie ist sicher, dass sie auch in Hechingen dabei fündig wird.

Der vhs-Kurs "Hechingen mit dem Skizzenblock entdecken" mit Ava Smitmanns beginnt am 16. März. Ava Smitmans ist eine von über 100 Dozentinnen und Dozenten der Volkshochschule Hechingen. Eine Kursbeschreibung, aktuelle Preise, Anmeldemodalitäten und Termine stehen im aktuellen Programmheft der vhs, sie sind aber auch im Internet unter www.vhs-hechingen.de zu finden.