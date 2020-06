Hechingen Sexueller Missbrauch nur erfunden?

Als der Angeklagte den Gerichtssaal betritt, macht er auf den ersten Blick nicht den Eindruck, als wäre er zu dem fähig, was ihm ein 12-jähriger Junge vorwirft. Der Angeklagte soll mit ihm im gleichen Bett geschlafen haben und ihm an den Penis gefasst haben. Anschließend soll der Junge nachts geflohen sein und bei einem Freund übernachtet haben. Doch von Anfang an:

Der Vater des Jungen befand sich zum Tatzeitpunkt beruflich in Italien und übergab den Jungen in dieser Zeit für etwa eine Woche in die Obhut seines Onkels – dem Angeklagten. Da der Angeklagte in einem sehr kleinen Zimmer wohnt, hat er mit dem Jungen im gleichen Bett geschlafen. Dies sei allerdings "nichts besonderes", gab der Angeklagte an. Als er vor einigen Jahren von Rumänien nach Deutschland kam, habe er mit dem Jungen "fünf Monate lang" im gleichen Bett geschlafen. Zum damaligen Zeitpunkt hatte er noch keine eigene Wohnung und daher bei dem Vater des Kindes übernachtet. Der Vater wusste, dass er im gleichen Bett schlafen würde und hatte keine Bedenken.