Bank ohne Platz für Gewalt an Frauen

1 Estelle Koschnike-Nguewo und Annette Fellinger-Robertz (zweite und dritte von rechts) haben zur Einweihung der Bank auf dem Kirchplatz Grußworte gesprochen. Die Bank soll daran erinnern, dass Gewalt gegen Frauen nicht akzeptiert werden kann. Foto: Klaus Stopper Sie werden ermordert, verprügelt, gequält – Gewalt gegen Frauen geschieht in Deutschland täglich. Auf dem Kirchplatz hat sie nun buchstäblich keinen Platz.







Link kopiert



An die 40 Personen – überwiegend Frauen, und auch die Grünen-Landtagsabgeordnete Cindy Holmberg war darunter – versammelten sich am Freitagmittag auf dem Platz vor Foto Keidel, um eine neue Bank einzuweihen, die breit genug für drei Personen wäre, aber am Platz auf der rechten Seite ein Loch lässt.