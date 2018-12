Hechingen Seniorenbetreuung soll intensiviert werden

Die von Weber vorgelegten Zahlen wurden einstimmig genehmigt. Für 2019 wurde ein ausgeglichener Wirtschaftsplan mit einem Volumen von 2,1 Millionen Euro vorgelegt. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Die nächsten zwei Jahre sind Adolf Beiter (Rangendingen), Pfarrer i.R. Norbert Dilger (Rangendingen), Pfarrer Horst Jungbauer (Hechingen), Petra Spranger (Hechingen), Jürgen Ulrich (Jungingen), Ingrid Weller (Hechingen) und Bürgermeister Johann Widmaier (Rangendingen) Mitglieder des Vorstands. Rechnungsprüfer sind Heidrun Bernhard (Hechingen) und Georg Niedermaier (Hechingen).

In der Versammlung des Sozialwerks wruden auch die beiden langjährigen Mitarbeiterinnen Margrit Fleischmann und Renate Schäfer in den Ruhestand verabschiedet, Simone Haug wurde außerdem für 25 Jahre im öffentlichen Dienst geehrt. Auch Pflegedienst- und Verwaltungsleiterin Christiane Straßer sowie Geschäftsführer Jürgen Weber schlossen sich den Dankesworten und guten Wünschen an.