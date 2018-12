Hechingen Senioren setzen große Hoffnungen in Quartiersmanager

Unter ihnen befanden sich der Landrat, der Bürgermeister, Vertreter der Caritas und der Geistlichkeit. Die Leiterin des Hauses, Sabrina Rohde, nahm die Begrüßung der Anwesenden zum Anlass, sich vorzustellen und verlieh dem Wunsche nach einer harmonischen Zusammenarbeit Ausdruck.

Caritas-Geschäftsführer Elmar Schubert ging eingangs seiner kurzen Rede auf den Begriff Advent ein. Dieser bedeute "Ankunft des Herren". Gemeinsam warte man auf die Geburt Jesu Christi. Schubert äußerte sich berührt über das Engagement für ältere Menschen, das Landrat Pauli und Bürgermeister Hahn bereits bekundet hätten. Er freue sich, so der Caritasvertreter, dass man im neuen Jahr einen Quartiersmanager haben werde. Dieser würde sich in enger Zusammenarbeit mit der Stadt um die Anliegen der Bewohner in der Oberstadt kümmern. Themen sein sollten etwa Barrierefreiheit für den Rollator, öffentliche Verkehrsmittel und Lebensmittelversorgung in der Oberstadt.

"Es sind über eine Million Euro in das Haus gesteckt worden, und nachdem es kaum Beschwerden gibt, glaube ich, dass Sie sich wohlfühlen", meinte Landrat Günther-Martin Pauli und ergänzte: "Wir wollen gerne auch weiterhin Ihre Ideen, die Sie einbringen, aufgreifen."