Hechingen Second-Hand-Laden feierlich eröffnet

"Das war ein richtiger Kraftakt, auch wenn man es heute nicht mehr sieht": Elmar Schubert, Geschäftsführer des Caritasverbands für das Dekanat Zollern, begrüßte die Gäste bei der Eröffnung des neuen Second-Hand-Ladens "Glücksgriff" in der Schlossstraße. Doch obwohl die Mitarbeiter noch bis in den Vorabend des Eröffnungstags hinein am Werkeln waren, wirkten sie am Montag mehr glücklich als erschöpft – war es doch immer der Wunsch der Hechinger Caritas, den Second-Hand-Laden und den Tafelladen an einen Ort zusammen zu bringen, was nun gelungen ist.

Der Second-Hand-Laden solle mehr sein als ein Laden, berichtete Schubert weiter. Man wolle auch das Nähcafé dort weiterführen, und Veranstaltungen soll es geben. Dekan Alexander Halter sprach den Segen.

Und dann ging auch schon das Stöbern los. Baby- und Kinderbekleidung findet man im Eingangsbereich, im hinteren Teil des Ladens gibt es jeweils einen Bereich für Damen- und Herrenkleidung. Ursula Koschak, Leiterin des Tafel- und des Second-Hand-Ladens, verfolgte freudig das Geschehen. Auch sie ist froh, dass die beiden Läden nun an einem Standort sind. Der Tafelladen in der Gutleuthausstraße sei recht klein gewesen.