Hechingen Schwarzbrenner sucht neuen Pächter

Was Veranstaltungen in nächster Zeit angeht, kann Unger Entwarnung geben. "Auch wenn wir schließen, werden wir uns nicht zurücklehnen", sagt er. Das gilt bald vor allem für die Fasnet. Am Schmotzigen wird es ab 17.30 Uhr Betrieb mit gleich vier Bars und einem Festzelt geben. Am Lumpenmontag ist ab 14 Uhr geöffnet.