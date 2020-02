Hechingen Schwänzchen von Hasenskulptur abgeflext

Gefertigt wurde die Skulptur von Oswald Kleinmaier aus Stetten aus gehärtetem Stahl. Deshalb galt er eigentlich als bruchsicher. Die Idee, die Figur aufzustellen, ist bei einer geselligen Runde der Zünfte Hagaverschrecker und Hasenwedel in der Zunftstube in Stetten aufgekommen. Die Figur steht bereits seit 30 Jahren an ihrem Platz. Die Aufstellung wurde damals mit einem großen, gemeinsamen Fest gefeiert – und jetzt haben Frevler den Wedel geklaut.