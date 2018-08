Na also. Der Artikel in unserem Lokalteil über die sonderbar angeordneten Betonpoller in der Turmstraße hat buchstäblich etwas bewegt. Die Teile, die mitten im Weg standen, wurden vom städtischen Betriebshof wieder an den Rand gerückt. Kinderwagen und Rollatoren haben hier wieder freie Bahn. Und wenn das mit der Wirksamkeit von Artikeln gerade so einen Lauf hat: Da würde es noch ein paar andere Stellen in der Stadt geben, auf die wir hier gerne aufmerksam machen würden. Das Bruchbuden-Chaos an der Stadtmühle ist in den vergangenen Wochen sogar noch schlimmer geworden, bei der alten Apotheke (Marktplatz 3) neben dem Rathaus sind fast ein Jahr nach dem ursprünglich geplanten Termin immer noch keine Abriss-Bagger zu sehen und der Obertorplatz ... gut, das ist jetzt unfair, da will der Gemeinderat in seiner Septembersitzung ja endlich eine Entscheidung treffen, die dann auch mal umgesetzt werden soll. Wäre schön, wenn da wirklich was in Bewegung geraten würde. Die Poller in der Turmstraße waren mal ein schöner Anfang. Foto: Stopper