Hechingen Schnelles Internet kommt mancherorts eher langsam

2021 wird im Stockoch und in Weilheim ausgebaut, 2020 erfolgt der Lückenschluss in Bechtoldsweiler, Stein und der Kernstadt. 2019 sind Beuren, Schlatt und das Gewerbegebiet Brunnenstraße an der Reihe. Bereits begonnen hat diese Woche der Lehrrohrausbau in den Gewerbegebieten Lotzenäcker und Nasswasen.

Start im November

Breitbandkoordinatorin Caren Wagner versicherte: "Wir fangen nicht erst an." Seit 2016 habe sich bereits einiges getan. Die Arbeiten in den besagten Gewerbegebieten sollen bis November fertig sein. Genau bis dahin soll auch der Netzbetreiber beauftragt werden, Glasfaserleitungen zu verlegen.