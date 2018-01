Hechingen Schmeicheleien und Wahnsinn

Hechingen. Was Shakespeare in diesem Stück geschaffen hat, ist zeitlos. Die Hechinger Inszenierung orientiert sich deshalb auch am Stil der Spielweise, wie sie vermutlich zu Beginn des 17. Jahrhunderts im berühmten New Globe Theater in London unter Regie des Meisters gepflegt wurde.

Acht Männer werfen sich in diesem Stück in 14 Rollen. Sie spielen auch Frauen, wie das damals üblich war. Und wie bei Shakespeare üblich, spielen auch Elemente wie Sturm, Donner und Orkan eine Rolle, sie werden in erstaunlicher Weise vor Augen und Ohren der Zuschauer entstehen. Und auch wilde Kämpfe und Gefechte werden nicht fehlen.

Das Stück handelt vom alten König Lear, der sein Reich in drei Teile verteilt, aber auf seinen Königs-Titel besteht. Jeder seiner Töchter wird mit einem Reichsteil bedacht, seine liebste Tochter Cordelia soll jedoch das schönste Drittel erhalten.