1 Die Radtouristik in Schlatt findet am Sonntag, 8. September, statt. Foto: Nädele

Der Skiverein Schlatt veranstaltet im September seine 30. Radtouristik, bei der sich Radfahrende auf drei Strecken austoben können. Es gibt auch eine Teamwertung – und sogar eine Tour für Familien steht zur Auswahl.









Am Sonntag, 8. September, veranstaltet der Skiclub Schlatt seine 30. Radtouristik. Wie in der Vergangenheit, gibt es auch in diesem Jahr drei Strecken verschiedenster Art. Ausgangspunkt aller Strecken bildet die Turn- und Festhalle in Hechingen-Schlatt.