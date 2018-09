Hechingen Schatten beflügelt Phantasie der Künstler

Im Weißen Häusle ist es Mandernachs installative Raumzeichnung, die unwillkürlich die Blicke auf sich zieht. Was ist ein Schatten? Was macht dieses Phänomen, auf das nach dem römischen Gelehrten Plinius der Ältere die Anfänge der Malerei zurückgehen, so faszinierend? Sind es die scharfen Umrisse, die, auf Papier oder Leinwand gebannt, wie eine Momentaufnahme wirken – aus der Bewegung heraus festgehalten? Oder ist es vielmehr seine Wandlungsfähigkeit, die sich in den Filmsequenzen in sich immer wieder verändernden, aus sich selbst kommenden und ineinander übergehenden Formen äußert?

"Roadtrip durch das Schattenreich"

"What illuminates the night" – Was ist es, das die Nacht erleuchtet? Diese Frage steht in der Kunstvereins-Galerie im Raum. "Und neun weitere Künstler antworten darauf", schlug Clemens Ottnad den Bogen zur Villa Eugenia, wo neben Jörg Mandernach Lea Pagenkemper, Gabriele Langendorf, Philipp Haager, Myriam Mayer, Pascal Lampert, Gert Wiedmaier, Andy Dobler, Tillmann Damrau und Marcus Sendlinger mit Arbeiten vertreten sind.

Sie spinnen den Themenkomplex der Schattenbildungen und Projektionen, die im Bereich menschlicher Erkenntnisprozesse eine wichtige Rolle spielen, in Videoprojektionen, Skulpturen oder Papierschnitten weiter. Da wird ein "Roadtrip durch das Schattenreich" unternommen, im Film "um Formfindung gerungen", erwecken nachtschwarze Skulpturen dunkle Mythen zum Leben, treffen "scherenhaft schimmernde Ideenschatten" auf norwegische Landschaften.

Wer sich nun fragen sollte, wie er sich den Exponaten nähern kann, dem sei gesagt: Indem man über seinen Schatten springt und sich in ein Reich begibt, in dem die Faszination dieses Phänomens auf vielfältige Weise ihren Ausdruck findet. Die gemeinsame Ausstellung von Kunstverein und Villa Eugenia ist noch bis zum 14. Oktober, jeweils samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr, zu sehen.