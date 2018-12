Hechingen Sakrale Lieder lassen tief in die russische Seele blicken

Hechingen. Ein beeindruckendes Konzert hörten die Besucher am Freitag in der Johanneskirche. Die Stimmgewalt des Sextetts war kaum noch zu überbieten und ist in dieser Art schon lange nicht mehr in der Zollernstadt erklungen: Mit dieser besonderen Wucht, aber auch mit seinen leisen Tönen hatten es am Freitag die "Maxim Kowalew Don Kosaken" schnell verstanden, das Publikum in der voll besetzten Johanneskirche in ihren Bann zu ziehen.