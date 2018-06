Der Sängerbund Hechingen und der Gesangverein Harmonie Laufen an der Eyach waren auf Reisen in Kärnten in Sattendorf am Ossiacher See. Die Gruppe unternahm unter anderem einen Schiffsausflug auf dem See. Außerdem besuchten sie den Holzaussichtsturm, Velden am Wörthersee und Klagenfurt. Auch auf dem Programm standen die italienische Grenzstadt Tarvisio und der berühmte Ledermarkt. Weiter fuhr man nach Planica in Slowenien und besichtigte die größte Skiflugschanze der Welt. Zum Abschluss hat die Gruppe bei einem Gottesdienst in Treffen gesungen. Foto: Sängerbund