Hechingen Rückblick auf die enorme Leistung des Vereins

Als zweite Vorsitzende begrüßte Carolin Stanschus die Besucher, und sie dankte den Mitgliedern der Damenmannschaft, die Kuchen gebacken und gestiftet haben. Die Musiker spielten "Alle Jahre wieder", "Leise rieselt der Schnee" und "Schneeflöckchen, Weißröckchen".

Enormes geleistet in 2018

Bei Kaffee und Kuchen konnten lief die Unterhaltung bestens. Wolfgang Vinzenz, F inanzreferent und Abteilungsleiter Fußball, überbrachte Grüße des Vorstands. Der TSV Stettenhabe 2018 Enormes geleistet sagte er und erinnerte an den Anbau an das Vereinsheim. Das Sportheim wurde außen gestrichen von Mitgliedern der Vorstands, das Material von einem Vorstandsmitglied gestiftet. Beim Energieprojekt wurden ein LED-Flutlichtstrahler gewonnen und am Platz angebracht. Eine neue Heizung wurde im Sportheim eingebaut durch ein Vorstandsmitglied und eine Solaranlage am Sportheim angebracht, beides ein Nebenpreis vom Energiekartenwettbewerb von der Firma Elco. Auch innen wurde das Sportheim saniert.