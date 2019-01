Hechingen/Rottenburg Geldfälschung und Raub: Fünf Männer vor Gericht

Der Staatsanwalt ist sich sicher, dass alle fünf gemeinschaftlich gehandelt haben, wobei der 22-jährige, Azad K. als Kopf der Gruppe gilt. Der Mann, der die deutsche und türkisch Staatsbürgerschaft besitzt und zuletzt in Hechingen (Zollernalbkreis) gewohnt hat – zuvor wohl auch in Rottenburg (Kreis Tübingen) und laut Aussage eines Mitangeklagten auch in Horb (Kreis Freudenstadt) - soll aufgrund von großen Gelddruck Falschgeld in guter Qualität eingekauft haben. Alle Beteiligten hätten laut Richterin keine legalen Einnahmen, dafür aber einen kostspieligen Lebenswandel, vor allem durch Drogenkonsum. Gemeinsam soll die Gruppe versucht haben, dieses Geld - rund 15.000 Euro in 500 Euro-Scheinen - in Umlauf zu bringen.

Bankangestellter bemerkte Fälschung

So sollen sie unter anderem versucht haben, Marihuana im Wert von 5000 Euro von einem Dealer auf dem Marktplatz in Rottenburg zu erwerben. Einer der Männer soll dann für die Gruppe versucht haben, 500 Euro-Scheine in der Rottenburger Filiale der Kreissparkasse in kleinere Scheine zu tauschen. Dies fiel aber den Bankangestellten auf. Die Geldfälschung flog auf.